الجيش الإسرائيلي يرصد إطلاق صاروخ حوثي من اليمن.. ويعترضه

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه إسرائيل، مضيفاً “تم اعتراضه”.

و تم رصد إطلاق صاروخ باليستي من اليمن تجاه القدس وتل أبيب.

كما قال إنه تم تفعيل صفارات الإنذار في 231 موقعاً، مشيرا إلى إغلاق مطار بن غوريون في تل أبيب مؤقتاً.

وفقا للعربية : كان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أصدر قرارا بوقف العملية العسكرية الأمريكية على الحوثيين، يوم الثلاثاء.

بالمقابل، قال عضو المكتب السياسي للحوثيين، عبد المالك العجري، إن وقف إطلاق النار مع أمريكا لا يشمل إسرائيل.

كما قال كبير المفاوضين لجماعة الحوثي، محمد عبد السلام، اليوم الأربعاء، إن “الاتفاق لا يتضمن إسرائيل بأي شكل من الأشكال، والذي حصل هو مع الأمريكي بوساطة عمانية، والتوقف سيكون عن استهداف السفن الأمريكية.. طالما أعلنوا التوقف والتزموا فعلا، موقفنا سيكون دفاعيا وسيتوقف الرد”، نقلا عن “رويترز”.

وتطلق جماعة الحوثيين في اليمن صواريخ وطائرات مسيّرة على إسرائيل منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة إثر هجوم الحركة على مستوطنات إسرائيلية في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

ويشنّ الحوثيون هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وخليج عدن انطلاقا من الخليج 365 الخاضعة لسيطرتهم في اليمن، “نصرة” للفلسطينيين في قطاع غزة، حسب زعم الجماعة المدعومة من إيران.

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