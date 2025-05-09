اشار عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب فادي كرم في بيان، الى انه "بعد أن أوردت بعض وسائل الإعلام والمواقع، وصدر عن بعض المحللين معلومات غير دقيقة حول مجريات الانتخابات البلدية والاختيارية في بلدة أميون، نؤكد أن القوات اللبنانية لم تعقد أي تحالف بلدي واختياري في هذه البلدة مع أي فريق سياسي، وانطلاقا من ذلك، يتمنى النائب كرم من مؤيدي القوات وأنصارها في اميون، اتخاذ الخيار الذي يرونه الأفضل إنمائيا لبلدتهم، كما يتمنى على جميع أهالي البلدة اعتماد الانفتاح والتعاون والروح الديمقراطية ومنطق قبول الآخر، وأن تطوى صفحة الانتخابات مع إقفال صناديق الاقتراع، لأن المهم والأساس والهدف تحقيق الأفضل إنمائيًّا لأبناء أميون".

كانت هذه تفاصيل خبر فادي كرم: "القوات" لم تعقد أي تحالف في أميون وليتخذ أبناؤها الخيار الأفضل لبلدتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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