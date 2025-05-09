مصدر مطلع لـ "ا ف ب": ايران والولايات المتحدة تعقدان جولة جديدة من المباحثات الأحد

يشارك المبعوث الأميركي الخاص الى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف الأحد في مسقط، في جولة جديدة من المباحثات مع إيران بشأن ملفها النووي، بحسب ما أفاد مصدر مطلع على الترتيبات الجمعة لوكالة الانباء الفرنسية.

واوضح المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، بانه "نتوقع أن يسافر ويتكوف الى سلطنة عمان الأحد لعقد جولة رابعة من المباحثات مع إيران".

من جهته، أكد وزير الخارجية عباس عراقجي أن طهران وافقت على عقد الجولة المقبلة الأحد في مسقط التي تتوسط بين البلدين.

وفي السياق، ذكرت وسائل اعلام إيرانية بان الجولة الرابعة من المفاوضات غير المباشرة بوساطة عمانية بين إيران وأميركا ستعقد في مسقط يوم الأحد.