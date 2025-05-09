رويترز: سماع دوي 4 انفجارات في أمريتسار الهندية

وافاد مصدر حكومي هندي لوكالة الانباء الفرنسية بان باكستان شنّت هجوما جديدا بطائرة مسيّرة على كشمير الهندية. وفي السياق، افادت وكالة "رويترز" للانباء بسماع دوي 4 انفجارات في أمريتسار الهندية.

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