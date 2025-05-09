انصارالله اعلنت استهداف مطار بن غوريون: نجدد تحذيرنا للشركات التي لم تستجب بعد لقرار الحظر بسرعة وقف رحلاتها الجوية

أعلنت المتحدث باسم حركة انصار الله اليمنية العميد يحيى سريع في بيان، استهداف مطار اللد (بن غوريون) في منطقة يافا المحتلة (تل أبيب) بصاروخ باليستي فرط صوتي، مؤكدا ان الصاروخ وصل الى هدفه بنجاح وان المنظومات الاعتراضية فشلت في التصدي للصاروخ وتسبب في هروع الملايين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار قرابة الساعة .

ولفت سريع الى ان قصف مطار اللد "بن غوريون" يأتي ضمن تنفيذ قرار الحظر الجوي على كيان العدو الإسرائيلي، ولفت الى استهداف هدف حيوي للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة بطائرة مسيّرة نوع "يافا".

وجدد تحذير شركات الطيران التي لم تستجب بعد لقرار الحظر بسرعة وقف رحلاتها الجوية إلى اسرائيل، مبينا ان قرار حظر الملاحة الجوية إلى مطارات اسرائيل مستمر حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها. كما أكد حظر مرور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي، بالإضافة إلى استمرار العمليات الاسنادية حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.