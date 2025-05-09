المتحدث باسم الجيش الباكستاني: لن نتجه الى نزع فتيل التصعيد مع الهند وسنظل في حالة حرب

اعلن المتحدث باسم الجيش الباكستاني الليفتنانت جنرال أحمد شودري "أننا لن نتجه الى نزع فتيل التصعيد مع الهند"، مؤكدا أن "بلاده ستظل في حالة حرب ما دامت سيادتها وشعبها يتعرضان لتهديد".

وأوضح شودري لصحافيين، بانه "بعد ما فعلوه بحقنا، ينبغي أن نرد عليهم. حتى الآن، قمنا بحماية أنفسنا، لكنهم سيتلقون ردا في اللحظة التي نختارها".

ويواصل المجتمع الدولي حض باكستان والهند على ضبط النفس إثر اندلاع مواجهة عسكرية بينهما هي الأشد منذ عقود.