شعبة مستأجري عقارات الإيجار القديم ترفض بند الإخلاء بعد 5 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

أعرب شريف الجعار، رئيس شعبة مستأجري عقارات الإيجار القديم، عن رفض المستأجرين لبند الإخلاء بعد مرور 5 سنوات الوارد في مشروع قانون الإيجار القديم المقدم لمجلس النواب من قِبَل الحكومة، معتبرينه "باطلًا قانونيًا".

وأكد الجعار في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن هذا البند يُخالف أحكام المحكمة الدستورية التي صدرت في السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن آخر أحكامها قضى بزيادة القيمة الإيجارية فقط دون الإخلاء أو الطرد.

وحول المقترح البرلماني الذي يلزم المالك بدفع نسبة (5% إلى 25%) من القيمة السوقية للوحدة كـ"مقدم" للحكومة لضمان حصول المستأجر على وحدة بديلة، أوضح الجعار أن الأمر يعتمد على الاتفاق بين المالك والمستأجر، قائلًا: "هذه علاقة تعاقدية بين الطرفين وهما حران في التوصل إلى تفاهم".

يأتي ذلك في إطار الجدل الدائر حول مشروع القانون الجديد الذي يسعى لتعديل آلية التعامل مع عقارات الإيجار القديم، وسط تحفظات من المستأجرين.

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