جامعة سوهاج تحصد 4 ميداليات ذهبية وكأس بطولة كمال الأجسام

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، فوز منتخب الجامعة بكأس البطولة فى منافسات كمال الأجسام، وحصوله على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية لحصد 8 ميداليات منهم 4 ذهبية، و2 فضية، و 2 برونزية، وذلك ضمن فعاليات دورة الشهيد الرفاعي رقم 52، التي ينظمها الاتحاد الرياضي المصري للجامعات تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مقدماً خالص التهاني والتبريكات لجميع الطلاب الفائزين في البطولة، الذين حققوا نجاحاََ جديداََ يضاف في سجل إنجازات الجامعة، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح.

وأعرب الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، عن فخره واعتزازه بطلاب وطالبات الجامعة المتميزين والموهوبين فى كافة مجالات الأنشطة الطلابية، واستمرار تميزهم وتألقهم في مختلف اللقاءات والمحافل المحلية والقمية، وإصرارهم على تحقيق النجاح ورفع اسم الجامعة عالياََ بين الجامعات المصرية، مؤكداً على أن إدارة الجامعة لا تبخل أبدًا في تقديم كافة متطلبات العملية التعليمية، وتوفير المتطلبات اللازمة لخلق البيئة المناسبة لممارسة الأنشطة الطلابية بكل اريحية، بالشكل الذي يتلاءم مع قدراتهم ومهاراتهم ومواهب الطلاب.

وقال الدكتور محمد كمال منسق عام الأنشطة الطلابية، إن منتخب الجامعة حصل على كأس البطولة بعد حصد 8 ميداليات، حيث فاز بالميدالية الذهبية كلا من الطالب مصطفى صابر بكلية علوم الرياضة (وزن 100ك)، والطالب معاذ إبراهيم بكلية الزراعة (وزن 85ك)، والطالب استيفن ارنس بكلية التجارة (وزن 70 ك)، والطالب زياد علاء بكلية الآداب (وزن 65ك).

وأضاف الدكتور أحمد عاطف مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، أن طلاب الجامعة حصلوا أيضاً على ميداليتين فضيتين وهما، الطالب محمد خالد بكلية علوم الرياضة (وزن 90 ك)، والطالب أحمد عبدالله بكلية التجارة (وزن 70 ك)، كما فاز بالميدالية البرونزية كلا من الطالب مصطفى عاصم بكلية الحقوق (وزن 95ك) ، والطالب علي محمد بكلية التكنولوجيا والتعليم (وزن 80 ك)، كما فاز الطالب إبراهيم صالح بكلية الحقوق بالمركز الخامس عن وزن (60 ك).

وأشار نشأت عباس مدير إدارة النشاط الرياضي، إلى أن البطولة أقيمت بجامعة قناة السويس بمحافظة الاسماعيلية، مضيفاً أن منتخب الجامعة رافقه أعضاء الجهاز الإداري والفني تحت إشراف كابتن الخطيب مسعود أخصائي بإدارة رعاية الشباب، وكابتن محمود عنبر المدير الفني للمنتخب، وكابتن محمد عبد العزيز مدرب المنتخب.