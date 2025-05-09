عقدت اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة مسألة عودة النازحين السوريين الى بلادهم اجتماعها الرابع، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، ومشاركة الوزراء: ميشال منسى، يوسف رجي، حنين السيد ومحمد حيدر. وحضر الاجتماع عدد من الخبراء والمستشارين الامنيين.
وتابع المجتمعون دراسة تفاصيل الخطة الهادفة الى تحقيق عودة السوريين الى سوريا. والفوا لجنة تقنية وكلفوها اجراء الاتصالات مع الجهات المعنية والتنسيق معها للبدء بتنفيذ الخطة وتأمين فرص نجاحها.
كانت هذه تفاصيل خبر لجنة تقنية لاجراء الاتصالات مع الجهات المعنية للبدء بتنفيذ خطة عودة النازحين السوريين الى بلادهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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