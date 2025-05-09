النشرة: حادث سير على اوتستراد زحلة بين ثلاث سيارت مما ادى إلى سقوط قتيلين وجريح

افاد مراسل "النشرة" في زحلة، بوقوع حادث سير على اوتستراد زحلة بين ثلاث سيارت مما ادى إلى سقوط قتيلين وجريح، وعملت عناصر الدفاع المدني والصليب الأحمر اللبناني على نقلهم إلى مستشفيات المنطقة.

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