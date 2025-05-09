أقفلت صناديق الترشيحات للانتخابات البلدية والاختيارية ليوم الجمعة في دائرة قضاء صور ليصبح العدد الإجمالي للمرشحين منذ فتح باب استقبال الطلبات حتى الآن 654 مرشحاً للمجالس البلدية، و281 مرشحاً اختيارياً في القضاء، بالإضافة الى ترشّح 6 مواطنين آخرين اليوم للعضوية الاختيارية.

كانت هذه تفاصيل خبر 654 مرشحاً للمجالس البلدية و281 مرشحاً للمجالس الاختيارية في قضاء صور حتى اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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