استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السرايا وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي، وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الملفات التربوية.

كانت هذه تفاصيل خبر سلام التقى وزير التربية وبحث معها عدد من الملفات التربوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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