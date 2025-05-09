الحاج التقى نقولا صحناوي وبحثا في قضايا وملفات تتعلّق بقطاع الاتّصالات

استقبل وزير الاتّصالات شارل الحاج، في مكتبه في الوزارة، النائب نقولا صحناوي، وبحثا في قضايا وملفات تتعلّق بقطاع الاتّصالات، بالإضافة إلى خطة الوزير الإصلاحية للنهوض بالقطاع.

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