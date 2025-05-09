ذكرت وزارة الداخلية والبلديات عبر منصة "أكس"، قبيل الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي لبنان الشمالي وعكار، بتعاميم حول الانتخابات البلدية اصدرها وزير الداخلية والبلديات وهي: - تعميم وزير الداخلية والبلديات حول تحديد محيط مركز الإقتراع ومنع أي نشاط انتخابي أو دعائي ضمنه: - قرار وزير الداخلية والبلديات بمنع سير المواكب السيارة خلال الأعمال الانتخابية على كافة الأراضي اللبنانية - قرار وزير الداخلية والبلديات بشأن وقف سير الدراجات النارية في كافة المناطق اللبنانية بمناسبة إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في المحافظات المعنية: - تعميم وزير الداخلية والبلديات حول فترة الصمت الإنتخابي:

كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية ذكرت بتعاميمها قبيل انتخابات محافظتي لبنان الشمالي وعكار حول الصمت الانتخابي والدراجات النارية ومواكب السيارات ومحيط مركز الاقتراع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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