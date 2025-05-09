افاد مراسل "النشرة" في البقاع، بان "مجهولين دخلوا الى بلدة حوش السيد علي فجر اليوم واضرموا النار في مسجد البلدة وفروا الى داخل الاراضي السورية، مما ادى الى احداث اضرار جسيمة. وعلى الفور قامت قوة من الدفاع المدني وسيطرت على الحريق منعت انتشاره".

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: مجهولون اضرموا النار في مسجد بلدة حوش السيد علي وفروا الى الاراضي السورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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