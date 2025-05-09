شكرا لقرائتكم خبر عن خلال لقاءه أفريقية النواب.. وفد البرلمان الزامبى يشيد بإنجازات مصر فى البنية التحتية والان مع تفاصيل الخبر

استقبلت لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب برئاسة د. شريف الجبلي رئيس اللجنة وفد البرلمان الزامبي برئاسة السيدة Hon. Malungo A Chisangano النائب الأول لرئيس البرلمان الزامبي والوفد المرافق لها.



وكان في استقبال الوفد عددًا من النواب منهم د. محمود سعد وكيل اللجنة، ود. رشا أبوشقرة، أمين سر اللجنة، النائب مجدي الوليلي، النائب أشرف أبوالفضل، النائبة نيفين حمدي، النائب عبد الحميد دمرداش، والنائب أحمد الشريف .

وتضمن اللقاء عرض نبذة عن النظام البرلماني المصري والزامبي وأدواته الرقابية، وأكد الدكتور شريف الجبلي خلال اللقاء على عراقة البرلمان المصري باعتباره أقدم المجالس النيابية في المنطقة وله تاريخ طويل في العمل النيابي والدستوري، كما اكد على عمق العلاقات المصرية مع زامبيا وحرص مصر على مواصلة مد جسور الثقة والتقارب بين البلدين ومواصلة وتعزيز التعاون مع زامبيا في العديد من المجالات، كما أعرب عن حرص مصر الدائم على تقديم الدعم والتعاون لكل دول القارة بما يحقق المصلحة العامة لكافة الشعوب الإفريقية.



وقد أكد النواب على حرص البرلمان المصري على التعاون مع دولة زامبيا الشقيقة، وضرورة تفعيل جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الزامبية لما لها من أهمية بالغة في دعم التقارب والتواصل وتعزيز العلاقات بين البلدين.



ومن جانبها اكدت النائب الأول لرئيس البرلمان الزامبي على أن لقاء لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب المصري إنما يؤكد على حرص البرلمان الزامبي على توطيد العلاقات بين البلدين في كافة المجالات وعلى وجه الخصوص على المستوى البرلماني، مؤكدة على أهمية انشاء جمعية الصداقة البرلمانية.

كما أشاد الجانب الزامبي بما قامت به مصر من إنجازات في مجال البنية التحتية والعديد من المشروعات الضخمة، والتأكيد على ضرورة التعاون بين البلدين في العديد من القطاعات التنموية.

كما قام رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المجلس واللجنة العامة ومقرر جلسات مجلس النواب بتقديم عرض وافي لتاريخ مجلس النواب المصري ومهامه ومهام اللجنة العامة وتشكيلها ولجان المجلس النوعية وكذلك دور لجنة القيم التي كانت محور اهتمام الوفد البرلماني الزامبي.



واكد د. شريف الجبلي و النواب إن مصر لديها العديد من الخبرات في كافة المجالات، وعلى استعداد تام لتقديم كل الدعم لزامبيا ولكافة الدول الإفريقية في قطاعات عديدة منها الزراعة والصناعة والصحة والبنية التحتية، والعمل على تعميق التعاون الاستثماري وتبادل المعلومات حول الفرص الاستثمارية المتاحة بين البلدين.

وفي ختام اللقاء اعرب الوفد الزامبي عن شكره وامتنانه لحفاوة الاستقبال وما دار من مناقشات قيمة بين الجانبين.

واصطحبت لجنة الشؤون الأفريقية، وفد جمهورية زامبيا فى جولة بمجلس النواب لمتحف المجلس وقاعة الجلسة العامة.