شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الإعلاميين: الضمير والأخلاق أساس بناء الحضارات والتعايش السلمى بين الأمم والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ إن الضمير هو الرقابة الذاتية داخل الإنسان التي تحسابه وتراجعه في كل قول وفعل ، والضمير المنحاز للخير والسلام والعدل والإتقان في العمل وسائر الفضائل بإنتشاره وتأصله في المجتمع يولد شعبا طيب الأخلاق، كل هذا هو السبيل لإحداث نهضة شاملة وبناء حضارة.

جاء ذلك خلال كلمة النائب الدكتور طارق سعده في ملتقى( دور الإعلام في ترسيخ ثقافة التسامح والتعايش السلمي) الذي نظمته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية - قطاع الإعلام والاتصال برئاسة وحضور السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال، واتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي برئاسة الدكتورعمرو الليثي رئيس الاتحاد.

وأضاف سعده أن الإعلاميين عليهم مسئولية مجتمعية يجب أن يطلعوا بها ويعملوا على بناء خطاب إعلامي إيجابي للحفاظ على وحدة صف مجتمعنا واصطفافه كالبنيان المرصوص خلف قيادته السياسية، مؤكدا أن هذا لن يتحقق إلا بضمير إعلامي مهني وإلتزام تام بميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.

واختتم الدكتور طارق سعده كلمته بالإجابة على سؤال كيفية بناء خطاب إعلامي إيجابي، قائلا هذا لن يتحقق إلا بإرادة كل الإعلاميين ومسئوليتهم المهنية تجاه أبناء وطنهم ، بالإضافة إلي الاستمرار في عقد مثل هذه الملتقيات بمحاورها البناءة للتعايش السلمي وترسيخ قيم التسامح المجتمعي .