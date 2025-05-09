شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة ذوى الإعاقة بحزب الجبهة الوطنية تبدأ بتفعيل خطط التمكين والمشاركة المجتمعية والان مع تفاصيل الخبر

عقدت أمانة الأشخاص ذوى الإعاقة بحزب الجبهة الوطنية أولى اجتماعاتها برئاسة الدكتورة إيمان كريم، أمين الأمانة المركزية، وذلك في إطار خطة الحزب لتفعيل دور ذوي الإعاقة وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية.

وأكدت الدكتورة إيمان كريم خلال الاجتماع أن الأمانة تسعى إلى تأهيل وإعداد كوادر من ذوي الإعاقة لتمكينهم من ممارسة حقوقهم السياسية والدستورية، مشيرة إلى أهمية تعزيز دور المرأة، خاصة من ذوي الإعاقة، في مواقع القيادة وصنع القرار.

وناقش الاجتماع أولويات المرحلة المقبلة، وعلى رأسها برامج التوعية والتدريب والتمكين الاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى إعداد قاعدة بيانات لذوي الإعاقة من أعضاء الحزب والمتخصصين في مختلف المجالات، وتنظيم ورش تعريفية بالحقوق القانونية وتشكيل لجان نوعية حسب التخصصات.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار التزام الحزب بدعم وتمكين ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في المجتمع، من خلال برامج ومبادرات تستهدف رفع الوعي بحقوقهم وتوفير فرص التدريب والتأهيل المناسبة لهم.