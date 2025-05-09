شكرا لقرائتكم خبر عن الأكاديمية الوطنية للتدريب تطلق مبادرة لترسيخ وعى طلاب الجامعات بمفهوم المسئولية والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب الدكتورة رشا راغب، مبادرة "#أنا_أيضًا_مسئول"، التي تستهدف طلاب الجامعات المصرية، بهدف ترسيخ وعي الطلاب بمفهوم المسئولية في مختلف جوانب الحياة وذات؛ في إطار حرص الأكاديمية على دعم وتمكين الشباب، وتزامنًا مع مشاركتها في فعاليات المؤتمر السنوي لجامعة بنها.

تأتي هذه المبادرة انطلاقًا من إيمان الأكاديمية بدور الشباب الحيوي في بناء مستقبل مصر، وضرورة إعدادهم ليكونوا قادة مؤثرين، يتمتعون بمهارات التفكير النقدي، والقدرة على اتخاذ القرار، وتحمل المسؤولية المجتمعية.



وأعلنت رشا راغب - خلال كلمتها بالمؤتمر- عن فتح باب التسجيل أمام جميع طلاب الجامعات المصرية للمشاركة في المبادرة، التي تتضمن سلسلة من الندوات وورش العمل التفاعلية، مصمّمة خصيصًا لتقديم تجربة تدريبية متكاملة، تسهم في تطوير قدرات الشباب، وصقل مهاراتهم القيادية والإبداعية؛ بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030 لبناء جيل واعٍ، قادر على إحداث تغيير إيجابي ومستدام في مجتمعه.



ودعت المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب جميع الطلاب إلى المسارعة بالتسجيل والاستفادة من الفرص المميزة التي تتيحها المبادرة، مؤكدة أن: "المسؤولية تبدأ من الوعي، ومن يمتلك الوعي يمتلك القدرة على التغيير".



وتستهدف المبادرة تدريب 2700 طالب وطالبة من الجامعات المصرية، بواقع 100 متدرب من كل محافظة، وذلك من خلال تجربة تدريبية مكثّفة تشمل 30 ساعة تدريبية تُنفَّذ على مدار 5 أيام لكل مجموعة، وتنقسم هذه الساعات بين محاضرات نظرية، وتطبيقات عملية، ومناقشات تفاعلية، ودراسات حالة؛ بما يعزز مهارات التفكير، ويعمّق وعي المشاركين بمفهوم القيادة والمسؤولية المجتمعية.