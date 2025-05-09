٩ نواب تقدموا باقتراح قانون لتعديل قانون الانتخاب لتثبيت حق المغتربين بالاقتراع في دوائرهم الأصلية

تقدّم ٩ نواب من مجلس النواب اللبناني، استجابةً لاقتراح قانون موحّد تقدّمت به ١٦ مجموعة اغترابية لبنانية من مختلف بلدان الانتشار، وهم ميشال دويهي، إبراهيم منيمنة، جورج عقيص، أسامة سعد، أديب عبد المسيح، فيصل الصايغ، نعمة فرام، هاكوب ترزيان، وأحمد الخير، باقتراح قانون يرمي إلى تعديل بعض مواد القانون 44/2017 المتعلّق بانتخاب أعضاء مجلس النواب.

ويهدف هذا الاقتراح إلى تمكين اللبنانيين غير المقيمين من ممارسة حقهم في الاقتراع ضمن دوائرهم الانتخابية الأصلية، كما حصل في الانتخابات الأخيرة، وذلك عبر إلغاء المقاعد الستة المخصّصة للمغتربين، تأكيدًا على مبدأ المساواة الكاملة في الحقوق السياسية بين اللبنانيين المقيمين والمغتربين.

وقد أعلن، حتى لحظة صدور هذا البيان، عدد من الكتل النيابية والنواب المستقلين الذين يصلون إلى ٥٠ نائبًا دعمهم للاقتراح. فبالإضافة إلى النواب الموقعين وكتلهم، بدأ النواب الداعمون بتوقيع عريضة مؤيدة لاقتراح القانون، ومن بينهم حتى الساعة: وضاح صادق، ميشال ضاهر، ميشال معوض، بولا يعقوبيان، مارك ضو، ملحم خلف، إلياس جرادة، ياسين ياسين، سينتيا زرازير، غسان سكاف، حليمة قعقور، نجاة صليبا، وإيهاب مطر، في مؤشر واضح على تنامي التأييد البرلماني له.

بدورها، أكّدت المجموعات الاغترابية المبادرة أنها ستواصل جهودها من خلال التواصل والتنسيق مع جميع النواب والكتل النيابية، بهدف تعزيز التأييد النيابي وضمان إقرار هذا التعديل الذي يُعيد الاعتبار للمغتربين اللبنانيين كمكوّن أساسي من مكونات الحياة السياسية والوطنية.