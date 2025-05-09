النشرة: 3 رؤساء لوائح لبلدية صيدا يتقدمون بطلبات ترشيحهم

افاد مراسل "النشرة" في صيدا، بانه قبل انتهاء مهلة استقبال طلبات المرشحين للانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة الجنوب على مستوى مدينة صيدا وقرى قضائها يوم الثلاثاء في 13 ايار 2025، سيطرت اجواء الحماوة على المشهد الترشحي اليوم في سراي صيدا الحكومي.

ومن أبرز المرشحين على منصب عضوية المجلس البلدي لمدينة صيدا وعلى رأسهم، رئيس لائحة "انماء صيدا" نادر عزام، رئيس لائحة "سوا لصيدا" مصطفى حجازي، رئيس لائحة "صيدا بدها ونحنا قدها" عمر مرجان.

ويكتمل مشهد ترشح رؤساء اللوائح في مدينة صيدا بعد تقديم رئيس لائحة "نبض البلد" ا محمد دندشلي طلب ترشحه.

واستمرت وتيرة توافد المرشحين في شكل تصاعدي إلى حد التزاحم عند مدخل القاعة واثناء تسجيل ترشحهم في داخلها، ما أدى إلى ارتفاع العدد الإجمالي للمرشحين في قرى صيدا وقضائها على الصعيد البلدي إلى 599 متقدماً 45 منهم حصة مدينة صيدا، فيما سجل معدل الاختياري العام 250 مرشحاً متضمناً 54 منهم من مرشحي المخاتير في صيدا، وعضو هيئة اختيارية 51 .