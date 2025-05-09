ترامب يقترح خفض الرسوم الجمركية على الصين إلى 80 في المئة قبيل مفاوضات بين البلدين في سويسرا

اشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إمكان خفض الرسوم الجمركية على الصين من 145 في المئة حاليا إلى 80 في المئة، قبيل مفاوضات بين البلدين في سويسرا تتناول علاقتهما التجارية.

واوضح ترامب في تصريح له، بانه "يبدو أن فرض رسوم جمركية بنسبة 80% على الصين هو المستوى المناسب، الأمر يعتمد على سكوت بي"، في إشارة إلى رئيس الوفد المفاوض نيابة عن واشنطن، وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسينت.