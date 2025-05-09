وسائل اعلام اسرائيلية: اعتراض الصاروخ الذي أطلق من اليمن ووقف الرحلات من وإلى مطار بن غوريون

اشارت وسائل اعلام اسرائيلية الى انه تم اعتراض الصاروخ الذي أطلق من اليمن، وتحدثت "يديعوت احرونوت" عن وقف الرحلات من وإلى مطار بن غوريون.

وذكر الجيش الإسرائيلي بانه تم تفعيل صفارات الإنذار بفعل صاروخ أطلق من اليمن، ودعا الإسرائيليين إلى الالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية.

واعلن الإسعاف الإسرائيلي عنإصابة إسرائيلية خلال توجهها إلى ملجأ عقب إطلاق صاروخ من اليمن، فيما تحدثت مصادر إسرائيلية عن دوي عدة انفجارات في منطقة القدس وشرقي تل أبيب.

واشارت وسائل إعلام إسرائيلية الى استخدام منظومة ثاد الأميركية لاعتراض الصاروخ الذي أطلق من اليمن.

ولفتت "يسرائيل هيوم" الى ان الملايين من المستوطنين في الملاجئ بعد إطلاق صاروخ من اليمن نحو إسرائيل.