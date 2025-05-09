الاجتماع الوزاري المقبل لمسلسل الدول الإفريقيةالأطلسية سينعقد في سبتمبر بنيويورك

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرباط : سيعقد الاجتماع الوزاري المقبل لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية في سبتمبر المقبل بنيويورك، وفقا للبيان الختامي الذي توج أشغال الاجتماع الخامس الذي عقد الخميس ببرايا عاصمة الرأس الأخضر.

وجاء في البيان الختامي لهذا الاجتماع أن “الوزراء قرروا عقد اجتماعهم الوزاري المقبل في نيويورك في سبتمبر 2025، على هامش الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة”، مضيفا أن الاجتماع سيخصص لتتبع توصيات التقرير التنفيذي الأول.

من جهة أخرى، جدد وزراء مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية التزام البلدان الأعضاء في هذا الفضاء بمواصلة تنفيذ الشراكة الإفريقية -الأطلسية والتعاون بهدف تعزيز السلام والاستقرار والازدهار المشترك في المنطقة.

ويجمع مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية البلدان الإفريقية المطلة على الواجهة الأطلسية بهدف تعزيز التعاون الإقليمي والتنمية المستدامة.

وتركز المبادرة على ثلاثة محاور موضوعاتية وهي الحوار السياسي والأمن، والاقتصاد الأزرق والربط البحري والطاقي، فضلا عن التنمية المستدامة والبيئة.

وخلال هذا الاجتماع انصبت النقاشات على مواضيع أساسية من أجل المستقبل المشترك للدول الأطلسية، وهو ما يعزز قيمة هذه المنصة كآلية للتشاور والتعاون.

وتعد مبادرة إنشاء مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية تكريسا لرؤية الملك محمد السادس التي تروم جعل الفضاء الإفريقي الأطلسي منطقة سلم واستقرار وازدهار مشترك.

ويأتي اجتماع برايا في أعقاب الاجتماعات الوزارية التي عقدت في 2022 و2023 و2024.

ومنذ إحداثه، قطع مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية مراحل مهمة من أجل تعزيز ترسيخه المؤسساتي والعملياتي. ومن بين أوجه التقدم الملحوظة إنشاء أمانة عامة مقرها بالرباط، وإحداث ثلاث مجموعات موضوعاتية واعتماد برنامج عمل مشترك.

وفي خضم هذه الزخم من التعبئة، يأتي اجتماع برايا ليشكل خطوة حاسمة في تنفيذ الاستراتيجيات المشتركة بين الدول الإفريقية الأطلسية، وبالتالي تعزيز دورها في الحكامة العالمية والإقليمية للمحيط الأطلسي.