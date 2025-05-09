ترامب يلمح لتخفيض الرسوم على الصين إلى 80%

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

فيما بدا وكأنه تخفيض للتعرفات الجمركية التي فرضها سابقاً على الصين، ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى امكانية جعلها بنسبة 80%، بعدما رفعها الشهر الماضي إلى 145%.

إذ كتب في منشور مقتضب على حسابه بمنصة تروث سوشيال اليوم الجمعة :” يبدو أن فرض رسوم جمركية بنسبة 80% على الصين قرار صائب!”، مردفا أن القرار يعود إلى وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت.

“لم تعد مجدية”

كما حث الصين في تعليق آخر على “أن تفتح أسواقها أمام الولايات المتحدة الأميركية”، معتبرا أن مثل هذا القرار سيكون في صالحها. وأكد أن “الأسواق المغلقة لم تعد مجدية”، وفق تعبيره.

وكانت مصادر أمريكية مطلعة أفادت أمس بأن إدارة ترامب تدرس خطة لخفض الرسوم الجمركية البالغة 145% على الواردات الصينية بأكثر من النصف، اعتباراً من الأسبوع المقبل، وفق ما نقلت صحيفة “نيويورك بوست”.

بدوره قال الرئيس الأمريكي أمس خلال مؤتمر صحفي من البيت الأبيض أنه قد يخفض التعرفات.

وكانت الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم تصاعدت عندما أعلن ترامب في مارس الماضي رفع الرسوم الجمركية على الصين وغيرها من الدول الشريكة لبلاده بشكل متدرج، ثم رفعها بشكل سريع على بكين الشهر الماضي إلى أن وصلت إلى 145% . فيما علق الرسوم المتبادلة على معظم الشركاء التجاريين.

من جانبها ردت السلطات الصينية بفرض رسوم جمركية وصلت إلى 125% على المنتجات والسلع الأميركية. قبل أن يعود الطرفان ويجريا محادثات خلف الكواليس من أجل التوصل إلى حل.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط