البرلمان العربي يرحب بالتوصل إلى وقف إطلاق النار في اليمن

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

رحب البرلمان العربي بالبيان الصادر عن سلطنة عُمان، بشأن التوصل إلى وقف إطلاق النار في الجمهورية اليمنية.

وأعرب البرلمان العربي في بيان اليوم، عن تطلعه لأن تمثل هذه الخطوة تطورًا إيجابيًا نحو التهدئة وخفض التصعيد، مؤكدًا دعمه الكامل للحكومة اليمنية الشرعية، وما تتخذه من إجراءات لحفظ وحدة وسيادة الجمهورية اليمنية.

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