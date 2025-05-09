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البرلمان العربي يرحب بالتوصل إلى وقف إطلاق النار في اليمن

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

رحب البرلمان العربي بالبيان الصادر عن سلطنة عُمان، بشأن التوصل إلى وقف إطلاق النار في الجمهورية اليمنية.

وأعرب البرلمان العربي في بيان اليوم، عن تطلعه لأن تمثل هذه الخطوة تطورًا إيجابيًا نحو التهدئة وخفض التصعيد، مؤكدًا دعمه الكامل للحكومة اليمنية الشرعية، وما تتخذه من إجراءات لحفظ وحدة وسيادة الجمهورية اليمنية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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