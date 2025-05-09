سماء البنجاب تشتعل: باكستان تسقط دفعة جديدة من المسيّرات الهندية

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت القوات المسلحة الباكستانية، الجمعة، إسقاط ست طائرات هندية مسيّرة من طراز إسرائيلي في ثلاث مناطق مختلفة بإقليم البنجاب، ليرتفع بذلك عدد الطائرات بدون طيار التي تم تحييدها مؤخرًا إلى 35 طائرة، وفقًا لمصادر أمنية مطلعة.

اعتراض دقيق في ثلاث مناطق



ووفقًا للبيان العسكري، تم اعتراض طائرة واحدة في منطقة فيهاري، وأخرى في باكباتان، بينما جرى تدمير أربع طائرات إضافية في أوكارا.

وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة بالجيش الباكستاني أن جميع الطائرات المعادية تم رصدها وتعقبها باستخدام أنظمة رادار متطورة، مؤكدًا أن الدفاعات الجوية الباكستانية قادرة على رصد حتى أصغر التهديدات الجوية.

وقال المسؤول العسكري: "عند دخول أي طائرة بدون طيار لمجالنا الجوي، تتم مراقبتها على الفور، ونتعامل معها وفقًا لإجراءات تشغيلية صارمة، خاصة في المناطق القريبة من التجمعات السكانية والممرات الجوية".

77 طائرة مسيّرة و5 طائرات حربية تم إسقاطها



وفي سياق متصل، صرّح وزير الإعلام والإذاعة الباكستاني، عطا الله تارار، بأن القوات المسلحة الباكستانية أسقطت حتى الآن 77 طائرة مسيرة هندية و5 طائرات حربية، ما يعكس ـ بحسب تعبيره ـ "تفوق باكستان في الحرب التقليدية، وقدراتها الدفاعية المتقدمة".

وأضاف تارار: "ردت قواتنا المسلحة على استفزازات العدو بالشكل المناسب، وأثبتت بما لا يدع مجالًا للشك أن التفوق الجوي والعسكري لباكستان أمر واقع".

باكستان تؤكد تمسكها بالرد المشروع



أكد الوزير أن باكستان، رغم كونها دولة محبة للسلام، تحتفظ بـ حقها القانوني والأخلاقي في الدفاع عن سيادتها الوطنية، مشيرًا إلى أن بلاده تمارس هذا الحق بمسؤولية وستواصل القيام بذلك لحماية أمنها.

اتهامات للهند بشن حملة تضليل إعلامي



اتهم تارار الحكومة الهندية بشن حملة دعائية مضللة من خلال وسائل إعلامها، عبر نشر أخبار كاذبة وصور ومقاطع فيديو مزيفة أو قديمة، بغرض خداع الرأي العام المحلي.

وختم قائلاً:"ما تفعله الهند يعكس حالة من الذعر والفشل والارتباك داخل مؤسساتها الأمنية والسياسية".