سفير الولايات المتحدة لدى تل أبيب: إسرائيل لن تكون جزءا من توزيع المساعدات في غزة

كشف سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل مايك هاكابي، أن "إسرائيل لن تكون جزءا من توزيع المساعدات في غزة وستشارك في الأمن".

وفي وقت سابق، أعلنت المتحدّثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس أنّ "مؤسّسة جديدة ستتولّى قريبا مهمة إدارة وتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة".

وقالت بروس للصحافيين إنّه "على الرّغم من أنّه ليس لدينا شيء محدّد نعلنه اليوم في هذا الصدد، وأنا لن أتحدّث نيابة عن المؤسّسة التي ستقوم بهذا العمل، إلا أنّنا نرحّب بالمبادرات الرامية لتسليم المساعدات الغذائية عاجلا إلى غزة بسرعة، حتى تصل المساعدات الغذائية فعليا إلى أولئك الذين تستهدفهم".

وأضافت "نحن على بُعد خطوات قليلة من هذا الحلّ، من إمكانية تقديم المساعدات والغذاء لمحتاجيها في القطاع الفلسطيني"، مؤكّدة أنّ "هذه المؤسّسة ستُصدر قريبا إعلانا بهذا الشأن".

ومنذ الثاني من آذار واستئناف العدوان الإسرائيلي على غزة، لم يُسمح بدخول أيّ مساعدات إنسانية إلى القطاع حيث يعيش 2.4 مليون شخص.

وردّا على سؤال بشأن تغييب دور الأمم المتّحدة في هذا الشأن، قالت بروس إنّ "البيانات الصحافية اللامتناهية واسترضاء حماس لم يُتح توفير الغذاء أو الدواء أو المأوى لمحتاجيها".