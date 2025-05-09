تشكيل لائحة "بالتضامن حلبا أحلى" برئاسة سعيد شريف الحلبي لخوض الانتخابات البلدية

أعلن رئيس بلديّة ​حلبا​ السّابق سعيد شريف الحلبي، من دارته في حلبا، لائحة بعنوان "بالتضامن حلبا أحلى" للانتخابات البلديّة، وتضم 18 مرشحًا هم: سعيد شريف الحلبي، محمد وجيه حمود، نجاة فريد المصطفى، طلال محمود العلي، سامي عادل ابراهيم، جمال عبدالله طراف، وسيم فواز الحلبي، محمود جميل حمود، حسان محمود عياش، عثمان خليل قدور، أسعد كريم عبيد، ريمون اسحق الشيخ، عبودي جوزيف يعقوب، سامي مخائيل جوخدار، جود زاكا الاشقر، آدي مروان ابراهيم، جورج رزق الله الياس الشامي؛ وسركيس سايد بوضاهر.

وأشار الحلبي إلى "الخلاف بين العائلة الواحدة، ولمساعي الوفاق الّتي فشلت بسبب لغة الإقصاء الّتي يعتمدونها"، مؤكّدًا "أنّنا مددنا يدنا ولكنّهم لا يريدون، ونحن لن نترك السّاحة، واتخذنا القرار الّذي اتخذته العائلات ونقف وراءها". وشدّد على "أنّنا سنكمل ما تركناه قبل سنوات بهمّة أهالي حلبا والعائلات"، داعيًا الجميع إلى "المشاركة في الاستحقاق الانتخابي يوم الأحد".