الحاج حسن خلال إعلان لائحة "التنمية والوفاء": البعض كان يراهن على تراجع قوة المقاومة بأول محطة للانتخابات

أشار رئيس "تكتل بعلبك الهرمل" النائب حسين الحاج حسن، خلال كلمة "حزب الله" في إعلان لائحة "التنمية والوفاء في مدينة بعلبك، الى أن "المقاومة صمدت وثبتت، وثبت أهلها وبيئتها، وصمد أبطال المقاومة على مدى شهرين ونيف، وبعضهم ما زال جثمانهم مفقود الأثر على أرض المعركة، وامهاتهم يذهبن إلى قرى الحافه يبحثون عن الرفات، لا حزنا ولا كمدا، بل تعلقا ووفاء وولاء".

ولفت الحاج حسن، الى أن "رجالنا ثبتوا في الميدان وقيادتنا ثبتت في المنازلة حتى اضطر العدو إلى وقف القتال، وتم التوصل الى اتفاق وقف الأعمال العدائية في 27 تشرين الثاني 2024، ومن يومها بدأت الحملة على مستويات عدة، حملة أمنية وعسكرية إسرائيلية لم تتوقف".

وذكر أنه "في حين التزم لبنان بدولته وجيشه وشعبه ومقاومته بالاتفاق، لم تلتزم الولايات المتحدة الاميركية ولم تلتزم العدو الصهيوني بهذا الاتفاق، كما شُنت حملة سياسية عالمية على المقاومة تبدأ بواشنطن وتنتقل إلى باريس وعواصم أوروبية أخرى، وإلى دول عربية، وصولا إلى لبنان، حيث تُكتب عشرات المقالات والتصريحات والتهديدات حول المقاومة وبيئتها يوميا".

ولفت الى أنه "لقد تمسكنا بنقطتين بعد الإيمان بالله، والتوكل عليه، والإنابة إليه، والتفويض له، أولا وحدة الموقف للمقاومة والمؤمنين بالمقاومة، وعلى رأسهم الثنائي الوطني بقيادة دوله الرئيس نبيه بري وسماحة الشيخ نعيم قاسم، وهذا الموقف سيتجذر ويزداد قوة وعزيمة وإرادة، والنقطة الثانية شاهدناها في محطة شهر شباط يوم التشييع المبارك لسماحة الأمين العام السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين".

ورأى أن "البعض كان يراهن على تراجع قوة المقاومة في أول محطة للانتخابات البلدية والاختيارية في جبل لبنان في 4 أيار، وبالخصوص في الضاحية الجنوبية، لأن أهل الوفاء أشرف وأنبل وأطهر الناس، كانوا على مواعيد طوال السنوات الماضية معك يا سيد حسن ويا دولة الرئيس نبيه بري، كانوا على موعد مع فوز كل لوائح التنمية والوفاء في محافظة جبل لبنان".

وأردف "هنا في مدينة بعلبك نعلن اليوم لائحة التنمية والوفاء التي لها خصوصية، من هنا من بعلبك انطلقت المقاومة مع السيد موسى الصدر في خطاب القسم، ومن هنا انطلقت المقاومة الاسلامية مع السيد عباس الموسوي، من هنا من بعلبك انطلق من ابناء مدينة الشمس بعلبك إلى مواقع الجهاد الآلاف من أبناء المدينة إلى مواقع الجهاد في السبعينيات والثمانينيات وصولا الى عام 2024، وعاد المئات منهم شهداء وجرحى، من حقنا أن نطلب من أهل المقاومة ومن شعبها ومن بيئتها".

وأكد أنها "لائحة التنمية والوفاء هي التي تمثل المقاومة، واللائحه الثانية تريد ان تنافس في الانتخابات، وجمهور المقاومة من الطبيعي انه سيعطي صوته لهذه اللائحة ويريد لها ان تربح وتفوز لنقول لكتاب التقارير والمقالات ان بعلبك كانت على عهد السيد موسى وستبقى، وكانت على عهد السيد عباس والسيد نصر الله وستبقى".