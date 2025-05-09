رئيس بلدية قرطبا زار باسيل شاكرًا دعمه وترشيحه له لرئاسة إتحاد بلديات جبيل

استقبل رئيس "التيّار الوطني الحر" النّائب ​جبران باسيل​، رئيس بلدية قرطبا فادي مارتينوس، في دارته في البترون.

وشكر مارتينوس، "التيّار" ورئيسه على "الدّعم في انتخابات بلدية قرطبا، وعلى ترشيحه لرئاسة الإتحاد منذ تحديد توقيت هذه الانتخابات، وعلى العمل المشترك خلالها من أجل تأمين نجاحه".

وأشارت اللّجنة المركزيّة للإعلام في "التيّار"، إلى أنّه "كما وافق التيّار منذ البداية على سعي مارتينوس مع الجميع من أجل تأمين أكبر توافق بسبيل تحقيق هذه الغاية، وبعد أن أصبح هذا الأمر محسومًا بنتيجة البلديّات الفائزة المنضوية في الإتحاد، سيتابع مارتينوس كل الإتصالات واللّقاءات اللّازمة بالتّنسيق مع "التيّار" لكي يكون اتحاد بلديّات جبيل فاعلًا بالإنماء وجامعًا للجبيليّين".

حضر اللّقاء كلّ من منسّق هيئة قضاء جبيل سبع حبيب، منسّق قرطبا جوزيف السخن، مسؤول الماكينة السّياسيّة للبلديّات طوني بو يونس، مسؤول الماكينة السّياسيّة للبلديّات في قضاء جبيل أديب جبران، وأنطون سعيد.