الأسمر: إزالة التعديات على مدخل المرفأ يجب أن تنسحب على كل التعديات على الأملاك العامة

توجّه رئيس "الإتحاد العمالي العام" بشارة الأسمر، بالشّكر إلى المدير العام لإدارة واستثمار مرفأ بيروت عمر عيتاني على "المجهود الكبير الّذي بذله لإزالة المخالفات والتّعدّيات الحاصلة على مدخل المرفأ وفي حرمه، والّتي أدّت في مرحلة من المراحل إلى حالة من الفوضى والفلتان لم يعد السّكوت عنها ممكنًا".

كما شكر في بيان، كل الأجهزة الأمنيّة العاملة في مرفأ بيروت "الّتي نسّقت هذه النّقلة النّوعيّة في إزالة التّعدّيات على الحرم المرفئي"، خاصًّا بالذّكر المدير العام لأمن الدّولة اللّواء الرّكن إدكار لاوندس ومسؤول أمن الدولة في المرفأ الرائد جوزف النداف.

وثمّن "سعي عيتاني لإعادة تنظيم المساحات داخل المرفأ وخارجه، بما ينعكس أمنًا ونظامًا وتنظيمًا ومداخيل مهمّة للمرفأ وللخزينة"، مؤكّدًا أنّ "هذه النّجاحات في إزالة التّعدّيات يجب أن تنسحب على كل التّعدّيات على الأملاك العامّة، وبخاصّة الأملاك البحريّة والنّهريّة. وهذه النّجاحات ما كانت لتحصل لولا الانطلاقة الواعدة للعهد الجديد باتجاه الحوكمة ودولة القانون والمؤسّسات".