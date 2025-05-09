مرقص التقى السفيرَين التونسي والهنغاري ومديرة اليونسكو ووفد "حزب الخضر" وإعلاميين

استقبل وزير الإعلام بول مرقص، السّفير التّونسي لدى لبنان بوراوي الإمام، الّذي أوضح بعد اللّقاء أنّ "زيارتي اليوم هي عربون محبّة وأخوّة، نظرًا إلى العلاقات العريقة والوطيدة الّتي تجمع بين تونس ولبنان"، مشيرًا إلى "أنّنا تبادلنا وجهات النّظر حول التّطوّرات في المنطقة، وأكّدنا الحركة الإيجابيّة الّتي شهدها لبنان اليوم، ورغبة الجميع في أن يتجاوز البلد التحدّيات الصّعبة الّتي مرّ فيها".

ولفت إلى "أنّنا تحدّثنا أيضًا عن سبل تفعيل التّعاون الثّنائي بين الجانبين، سواء مباشرةً بين المؤسّسات الإعلاميّة في البلدين، أو في إطار متعدّد في الفضاءات العربيّة والفرنكوفونيّة المعنيّة في قطاعَي الإعلام والثّقافة"، مركّزًا على أنّ "اللّقاء كان ممتازًا، والزّيارة بروتوكوليّة جدّدنا خلالها تهانينا للعمل الكبير الّذي تقوم به وزارة الإعلام. وأكّدنا أنّ لبنان اليوم بحاجة إلى إعلام يعكس ما تشهده البلاد من حركة إيجابيّة وانفتاح، ومحاولات جدّيّة للعمل من أجل تحقيق الأهداف التّنمويّة المرجوّة".

ثمّ التقى سفير هنغاريا فيرنز تشيلانغ، الّذي ذكر أنّ "الزّيارة هي لتهنئة مرقص بتعيينه وزيرًا للإعلام، ومناسبةً عرضت فيها للعلاقات الثّنائيّة بين بلدينا وسبل التّعاون بيننا، لا سيّما في ظلّ الحكومة الجديدة والمبادرات والإصلاحات الحاصلة"، مبيّنًا "أنّني استكشفت المجالات الّتي يمكن أن نتعاون فيها بين وزارتَي الإعلام في بلدينا، وأطلعني الوزير على الأولويّات الّتي يعمل عليها، وأولويّات الحكومة على صعد الأمن والسّياسة والقوانين الجديدة بشأن الفجوة الماليّة".

ولاحقًا، استقبل مرقص مديرة مكتب "اليونيسكو" في بيروت كوستنزا فارينا، يرافقها مسؤول التّواصل والإعلام جورج عواد، في حضور مستشارة الوزير اليسار نداف، وتمّ البحث في استكمال المشاريع المشتركة، ومن بينها مكافحة الأخبار الزائفة وتدريب الصّحافيّين في وزارة الإعلام و"الوكالة الوطنية للاعلام".

وعرض المجتمعون لموضوع "ذاكرة العالم"، أي إدراج الأرشيف والعمل على الملف الّذي سيتمّ تقديمه إلى "اليونيسكو" في باريس في تموز المقبل.

وتطرّقوا إلى الجردة لأرشيف "تلفزيون لبنان" وحاجته إلى الدّعم المستمر، كما إلى الحملة الإعلاميّة المتعلّقة بالأخبار المضلّلة الّتي بُثَّ الجزء الأوّل منها في اليوم العالمي لحريّة الصّحافة، وستُعرض لاحقًا على المحطات التلفزيونية الأخرى، بالإضافة إلى الحملة الثّانية الخاصّة بقانون الإعلام قيد الدّرس حاليًّا في اللّجنة المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل النيابية، على ان ينتقل بعدها إلى اللجنة الأم، ومشروع يخص الشباب وطلاب الجامعات بما يتعلق بمكافحة الأخبار الزائفة.

إلى ذلك، استقبل مرقص وفدا من "حزب الخضر" برئاسة فادي أبي علام، الذي أوضح بعد اللقاء "أنّنا وضعنا اليوم امكانات حزب الخضر اللبناني في خدمة هذا العهد الذي يمثلنا في مساره الاعتدالي والجامع والاصلاحي واعادة قيام الدولة. ان مسؤولية نجاح العهد لا تقع فقط على الحكومة انما ايضا على جميع القوى الحية في هذا البلد من احزاب وجمعيات ورجال فكر ومؤسسات ثقافية".

وعرض مرقص شؤونًا إعلامية مع وفد "وكالة الأنباء الكويتية" (كونا) قبل زيارته للكويت.

ثم التقى الاعلامية راوند بوضرغم التي عرضت له ما جرى معها في محطة "الجديد".

كما كرّم مرقص، من ضمن عدّاد ضيوف برنامج "ألبوم الأصالة"، الكاتب والمخرج فارس يواكيم، وسلّمه درعًا تقديرًا لأعماله الفنيّة.