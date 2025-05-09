تعميم وقرارات للحجار بشأن الانتخابات البلدية والإختيارية في بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل

أصدر وزير الدّاخليّة والبلديّات ​أحمد الحجار​، تعميمًا حول آليّة ومفاعيل الرّجوع عن التّرشيحات للانتخابات البلدية والاختيارية للعام 2025، في محافظات بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل.

وأشار التّعميم إلى أنّه "يستمر قبول طلبات رجوع المرشحين عن ترشيحاتهم ضمن هذه المحافظات حتى الساعة 24,00 من يوم الإثنين الواقع فيه 12/5/2025، وإذا أدى ذلك الإنسحاب الى تدني عدد المرشحين عن عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم، جاز قبول ترشيحات جديدة حتى الساعة 24,00 من يوم الأربعاء الواقع في 14/5/2025.

على ان يصدر، بعد انقضاء هذه المهل، المحافظ أو القائمقام لائحة بالمرشحين الفائزين بالتزكية، اذا كان عددهم موازيا لعدد الأعضاء المطلوب انتخابهم.

ولا يمكن لأي من الفائزين بالتزكية سحب ترشيحه بعد اعلان فوزه، على ان يبقى له الحق في تقديم استقالته من المركز الذي أعلن فوزه لإشغاله وفقا لما ينص عليه القانون".

كما لفت التعميم إلى أنّه "لا يجوز قبول طلبات إنسحاب المرشحين في محافظات بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل من يوم الخميس الواقع في 15/5/2025 وحتى الساعة 24,00 من ليل السبت الواقع فيه 17/5/2025، الى أن يوازي عدد المرشحين عدد الأعضاء المراد انتخابهم بحيث يجري إعلان فوز هؤلاء بالتزكية.

واذا كان عدد المرشحين المتبقين دون عدد الأعضاء الواجب انتخابهم، فلا يعلن فوزهم بالتزكية وتعتبر كامل المراكز شاغرة وتملأ عن طريق الانتخابات الفرعية".

كما أصدر قرارًا قضى بـ"تعديل القرارين رقم 463 ورقم 465 تاريخ 9/4/2025، المتعلقين بتقسيم وتحديد أقلام الاقتراع لإنتخاب أعضاء المجالس البلدية والمختارين والأعضاء الإختياريين في محافظتي لبنان الشمالي وعكار".

وصدر أيضا عن الحجار قرار، قضى بـ"تصحيح الخطأ المطبعي الوارد في قرار دعوة الهيئات الانتخابية البلدية في دوائر قضاء البقاع الغربي- محافظة البقاع، ليصبح على الشكل الآتي: بلدة القرعون 15 عضوا بدلا من 18 عضوا".

كذلك أصدر وزير الداخلية قرارًا قضى بـ"تعديل القرار 512 تاريخ 16/4/2025 المتعلق بدعوة الهيئات الانتخابية البلدية في كل من محافظة بيروت ومحافظتي البقاع وبعلبك الهرمل لانتخاب أعضاء المجالس البلدية وتحديد عدد الأعضاء لكل منها.

ويعدل في القرار 512 عدد الأعضاء البلدية في مجلس بلدية نبحا قليلة + نبحا الحرفوش البلغ تسعة أعضاء ليصبح على الشكل الآتي:

- نبحا قليلة: 5 أعضاء.

- نبحا الحرفوش: 4 أعضاء".

كما قضى القرار بـ"تعديل القرار 512 تاريخ 16/4/2025، المتعلق بدعوة الهيئات الانتخابية البلدية في كل من محافظات بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل، لانتخاب أعضاء المجالس البلدية وتحديد عدد الأعضاء لكل منها.

وعدل بناء للقرار، عدد الأعضاء في المجلس البلدي في بلدة كفرمشكي - مزرعة سبساتا

(قضاء راشيا) ليصبح كالاتي:

- كفرمشكي: أحد عشر عضوا بدلا من إثني عشر عضوا.

- مزرعة سلساتا: عضو واحد بدلا من صفر".

وأصدر الحجار أيضًا قرارا، قضى بـ"تعديل القرار 514 تاريخ 16/4/2025 المتعلق بدعوة الهيئات الانتخابية في المدن والبلدات والقرى والأحياء لانتخاب مختارين ومجالس اختيارية، وتحديد عدد المختارين والأعضاء الأختياريين لكل منها في دوائر محافظات مدينة بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل.

ويعدل في القرار 514 عدد المخاتير في بعض بلدات محافظة بعلبك الهرمل (قضاء بعلبك) ليصبح على الشكل الآتي:

- تمنين الفوقا: ثلاثة مخاتير بدلا من إثنين.

- الكنيسة: ثلاثة مخاتير بدلا من إثنين".