التحكم المروري: تحويل السير باتجاه صوفر- الطريق الداخلية نحو بيروت بسبب أشغال

أفادت "غرفة التحكم المروري" التّابعة لقوى الأمن الدّاخلي، بـ"تحويل السّير باتجاه صوفر- الطّريق الدّاخليّة نحو بيروت، بسبب أشغال على جسر المديرج، وحركة المرور طبيعيّة في المكان".

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