شكرا لقرائتكم خبر عن جيهان مديح: زيارة الرئيس السيسي لموسكو تؤكد مكانة مصر كقوة إقليمية ودولية مؤثرة والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الروسية موسكو، بدعوة من الرئيس فلاديمير بوتين، تبعث برسائل بالغة الأهمية على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرة إلى أن مشاركة الرئيس السيسي في هذا المحفل الدولي تؤكد أن مصر باتت قوة إقليمية رائدة ودولة ذات تأثير متزايد في محيطها وعلى الساحة العالمية.

وأضافت "مديح"، في تصريحات صحفية، أن حرص القيادة الروسية على دعوة مصر للمشاركة في احتفالات عيد النصر، يعكس حجم التقدير الذي تحظى به مصر ودورها المحوري في تعزيز الاستقرار الإقليمي، مؤكدة أن حضور الرئيس السيسي يعزز من قوة العلاقات المصرية الروسية التي تستند إلى شراكة استراتيجية ممتدة عبر عقود طويلة من التعاون المشترك.

وأشارت "مديح"، إلى أن مصر بقيادة الرئيس السيسي، تتبنى سياسة خارجية متوازنة تقوم على تنويع المصالح وبناء تحالفات دولية متعددة، بما يحمي المصالح الوطنية المصرية ويعزز من استقلالية القرار السياسي، موضحة أن تحركات مصر على الساحة الدولية تؤكد قدرتها على تحقيق معادلة دقيقة بين الثوابت الوطنية والانفتاح المدروس على القوى الدولية الكبرى.

وشددت على أن الزيارة تفتح آفاقاً أوسع لمزيد من التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية والعسكرية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الأمن القومي المصري، مؤكدة أن القيادة السياسية المصرية تمضي بثبات نحو بناء شراكات متينة مع مختلف دول العالم، بما يخدم مصالح الدولة ويكرس مكانتها الدولية المتقدمة.