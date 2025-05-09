قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل ستة فلسطينيين من الضفة الغربية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، ستة فلسطينيين بينهم طفل، خلال حملة دهم وتفتيش واسعة، طالت مناطق متفرقة بالضفة الغربية تركزت في رام الله والخليل.

في السياق، أفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتقال 31 فلسطينية، يعانين من ظروف غير إنسانية، كما أشار إلى وجود أسيرات مريضات داخل سجون الاحتلال، يحرمنَّ من العلاج والعمليات الجراحية.

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