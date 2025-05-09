مقتل 5 مدنيين في كشمير الباكستانية بقصف مصدره الهند

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قتل 5 مدنيين، بينهم طفلة، ليل الخميس الجمعة، في كشمير الباكستانية، بقصف مدفعي مصدره الهند، وفق ما أفاد مسؤولون وكالة الصحافة الفرنسية.

بهذا تكون حصيلة الضحايا قد ارتفعت إلى 37 قتيلاً، ونحو 60 جريحاً منذ الأربعاء في باكستان وكشمير الباكستانية، حسب المصادر الرسمية، وفق “الشرق الأوسط”.

وقال عديل خان، ضابط الشرطة، في كوتلي: «قصفت القوّات الهندية مناطق مدنية ليلا، ما أودى بأربعة مدنيين، بينهم طفلة في عامها الثاني، وأسفر عن إصابة 12 شخصاً».

وأشار إلى أن «القصف تواصل حتى ساعة متأخرة من الليل. وردّ الجيش الباكستاني بهجوم مضاد استهدف ثلاثة مواقع هندية على خطّ المراقبة» الذي يعدّ الحدود الفاصلة في كشمير.

وأكّد مصدر حكومي محلي الحصيلة في كوتلي.

وأفاد مسؤول أمني في مظفر آباد، فضّل عدم الكشف عن هويته، بأن «قذيفة أطلقتها القوّات الهندية سقطت على منزل مدنيين، مسفرةً عن مقتل شاب وإصابة شقيقتيه في منطقة باغ».

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