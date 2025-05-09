عقد النواب جورج عقيص، فيصل الصايغ، ميشال الدويهي، ابراهيم منيمنة، ملحم خلف ونجاة عون، مؤتمراً صحافيا في مجلس النواب، أعلنوا خلاله عن تقديمهم اقتراح قانون معجل مكرر يرمي الى تعديل قانون الانتخابات رقم ١٤٤/٢٠١٧ بما يعطي للمغتربين اللبنانيين الحق بالتصويت لجميع أعضاء المجلس النيابي، وبما يكرس حقهم الدستوري الثابت والنهائي في اختيار ممثليهم المحليين في لبنان.

كانت هذه تفاصيل خبر نواب تقدموا باقتراح قانون لتعديل قانون الانتخابات بما يعطي المغتربين الحق بالتصويت لجميع أعضاء المجلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.