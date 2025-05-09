السفير الأسترالي زار سلام مؤكدًا تمسك حكومة بلاده باستقرار لبنان وازدهاره

استقبل رئيس مجلس الوزراء ​نواف سلام​ في السّراي الحكومي، سفير ​أستراليا​ في لبنان أندرو بارنز (Andrew Barnes)ـ حيث تمّ التّأكيد على متانة العلاقات بين البلدين.

وقد نوّه السّفير بارنز بـ"دور الجالية اللّبنانيّة في مختلف القطاعات في أستراليا"، مؤكّدًا "تمسّك حكومة بلاده باستقرار لبنان وازدهاره". كما تمّ استعراض التّعاون القائم بين أستراليا ولبنان، لا سيّما لجهة دعم الجيش اللّبناني وقوى الأمن الدّاخلي.

والتقى سلام أيضًا وفدًا من رجال أعمال واختصاصيّين، وجرى البحث في خطّة التّعافي والإصلاحات الماليّة الّتي تقوم بها الحكومة.

كما استقبل السّفير غير المقيم لدولة انتيغوا وباربودا لدى الكويت اللّبناني الأصل محمد الزعبي، الّذي وضع إمكاناته لتعزيز علاقات لبنان مع انتيغوا وباربودا ومجموعة كاريكوم.