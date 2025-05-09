فضل الله: ندعو الدولة إلى تفعيل دورها ورفع صوتها بالمحافل الدولية لوقف اعتداءات العدو

أشار العلامة السيّد ​علي فضل الله​، إلى "أنّنا ممّا لا زلنا نعاني من الاعتداءات الاسرائيليّة المستمرّة على ​لبنان​، إذ يواصل العدو عمليّات الاغتيال واستهدافه للبيوت والغرف الجاهزة الّتي يستخدمها أهالي المنطقة الحدوديّة كبديل ولو موقّت عن البيوت الّتي دمّرها العدو في هذه القرى، أو في الغارات الّتي طاولت أخيرًا محيط النبطيّة، بكل التّداعيات الّتي تركتها والرّعب الّذي خلّفته؛ بفعل نوعيّة القنابل الّتي استخدمتها في اعتداءاتها".

ولفت، خلال إلقائه خطبتَي صلاة الجمعة، من على منبر مسجد الإمامَين الحسنين في حارة حريك، إلى أنّ "العدو في ذلك لا يزال يتعامل من موقع أنّه يملك حريّة الحركة من دون أي رادع، مستفيدًا من ذلك الصّمت المطبق عن كل جرائمه واعتداءاته من اللّجنة المكلّفة بتطبيق قرار وقف إطلاق النّار والدّول الضامنة له، فيما قامت وتقوم ​الدولة اللبنانية​ ومن خلفها المقاومة، بالإيفاء بالتزاماتها بكل مندرجات قرار وقف إطلاق النّار؛ وحتّى ملاحقة كل من يعمل على المس به".

وجدّد فضل الله، دعوة الدّولة اللّبنانيّة إلى "تفعيل دورها الّذي أخذته على عاتقها على الصّعيد الدّبلوماسي، وأن ترفع صوتها في المحافل الدّوليّة وهي تستند في ذلك إلى ما عبّر عنه قائد قوّات "اليونيفيل" في لبنان، عندما قال إنّ اسرائيل هي من تعرقل تنفيذ القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النّار، وهي من تمنع ​الجيش اللبناني​ من تنفيذ ما هو مطلوب منه؛ حتّى لا يتحوّل ما يجري من عدوان إلى أمر روتيني واعتيادي وكأنّ شيئًا لم يحصل".

وفي الوقت نفسه، جدّد التّأكيد على "الموقف اللّبناني الموحّد في مواجهة هذه الاعتداءات، واستمرار العدو باحتلاله لأرض لبنانيّة ما يمسّ بسيادة لبنان... وأن يكون التّصويب على هذا العدو لا كما يجري من قبل البعض على موقع من مواقع القوّة في هذا البلد، ممّا يخشاه العدو ويحسب له حسابًا، حيث لا يمكن أن يواجه هذا العدو بكل القدرات الّتي يمتلكها والتّغطية السّياسيّة الّتي تأمّنت له بالضّعف وبهذا التّرهّل والانقسام الّذي نشهده عبر التّصريحات أو المواقف؛ أو عبر ما يصدر من بعض وسائل الإعلام".

كما توجّه إلى القوى السّياسيّة، قائلًا: "من حق كل فريق منها أن يكون له رأيه السّياسي وموقفه ممّا يجري على صعيد البلد، وفي كيفيّة التّعامل مع التّحدّيات الّتي تواجههم، ولا نرى أي مشكلة في وجود هذا التنوّع الّذي هو أمر طبيعي وقد عهدناه في هذا البلد. لكن هذا لا ينبغي أن يتمّ بالخطاب المتوتّر والموتور الّذي يزيد من انقسام السّاحة الدّاخليّة، ويثير الهواجس والمخاوف بين اللّبنانيّين، ويُسهم في زيادة الشّرخ في ما بينهم، والّذي قد يأتي بناءً على فعل أو رد فعل".

وشدّد فضل الله على أنّ "الخطاب المستفز سيقابله خطاب مستفز، والكلام القاسي يرتد كلامًا قاسيًا. إنّنا نريد للغة الحوار الموضوعي الهادئ ولغة العقل أن تكون حاكمة دائمًا في أي موقع للخلاف، وهي الّتي تحقّق النتائج والحلول"، معيدًا التّأكيد على الوسائل الإعلاميّة أن "تكون حريصة في هذه المرحلة على أن يكون دورها إطفائيًّا وموضوعيًّا، وأن تشيع كل ما يعزّز الوحدة الدّاخليّة، وألّا تبيح منابرها لكل من يريد إثارة الفتنة أو الحساسيّات الطائفيّة أو المذهبيّة أو السّياسيّة؛ ومن لا يريد لهذا البلد الاستقرار والتّآلف بين مكوّناته".

وبموضوع ​الانتخابات البلدية والاختيارية​، ثمّن "دور الدّولة ووزارة الدّاخليّة والبلديّات بالتّحديد، على نجاحها في إجرائها بكل حريّة، وبعيدًا من أي تدخّلات، ما سيشكّل حافزًا إيجابيًّا لاستكمال الجولات الأخرى والاستحقاقات الّتي ستأتي، وهو ما يعيد الاعتبار لدور الدّولة وحضورها الّذي نريده أن يتعزّز"، متمنّيًا للبنانيّين "تجاوز كل ما نتج من هذا الاستحقاق من انقسامات، والاستعداد لمواجهة المرحلة التّالية من الانتخابات بروح رياضيّة ووطنيّة، يكون تعبيرها في صناديق الاقتراع لا استفزازًا مما يُعمل عليه على الأرض".

وركّز على أنّ "العدو يستمر بمجازره وحصاره المطبق لقطاع غزة، في إطار حرب الإبادة الّتي يشهدها القطاع وفي إطار السّعي المستمر لتهجير الشّعب الفلسطيني من أرضه، ومصادرة قراره الّذي يُسعى إليه الآن، والّذي مع الأسف بات لا يهزّ ضمير العالم ومن ينادون بحقوق الإنسان، في الوقت الّذي يصرّ هذا الشّعب على مواجهة العدو من خلال مقاومته وصبره وثباته؛ وعدم السّماح له بأن يحقّق أهدافه".

ودعا فضل الله إلى "الوقوف مع هذا الشّعب وإسناده بكل سبل الإسناد، وهنا لا بدّ أن نشيد بموقف الشّعب اليمني ومقاومته، الّذي رغم كل التّضحيات الّتي تحملها ولا يزال يتحمّلها، يصرّ على الوقوف إلى جانب الشّعب الفلسطيني وهو بذلك قدّم ويقدّم أنموذجًا على هذا الصّعيد نريد أن يُحتذى به".

من جهة ثانية، تقدّم بالتّهنئة للمسيحيّين الكاثوليك بـ"انتخاب البابا رئيسًا لكنيستهم، الّذي نأمل أن يحمل رسالة السيّد المسيح الّتي تدعو إلى المحبّة والوقوف في وجه الظّلم، ممّا بات يتهدّد استقرار العالم في أمنه واقتصاده ونصرة المظلومين والفقراء والمعذّبين والمهمّشين".