وزير المالية: هناك بحث في تنظيم الفجوة المالية وإعادة أموال المودعين

أشار وزير المالية ياسين جابر، خلال لقاء حواري في المجلس الإقتصادي الاجتماعي، الى أن "القوانين الإصلاحية تهدف إلى إحياء القطاع المصرفي وليس ضربه كما يشاع".

وأكد جابر، أن "هناك بحث في تنظيم الفجوة المالية وإعادة أموال المودعين".