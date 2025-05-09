رجي عرض تطورات الوضع في الجنوب مع لاثارو واكد تمسّك لبنان بدور قوات اليونيفيل

استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي رئيس بعثة قوات "اليونيفيل" العاملة في لبنان وقائدها العام اللواء أرولدو لاثارو والوفد المرافق، وجرى البحث بتطورات الوضع في الجنوب في ظل الاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة.

وعرض اللواء لاثارو على الوزير رجّي طبيعة المهام التي تقوم بها قوات "اليونيفيل "في الجنوب في الفترة الأخيرة ورصدها للانتهاكات لقرار مجلس الأمن رقم 1701. كما تطرق لاثارو الى التعاون والتنسيق القائمَين بين" اليونيفيل "والجيش اللبناني، مشيداً بالعلاقة المميزة بين الجانبين. وقدّ وجّه دعوة للوزير رجّي لزيارة مواقع" اليونيفيل" في جنوب لبنان.

من جهته، أكد الوزير رجّي "تمسّك لبنان بدور قوات اليونيفيل وشكرها على الجهود التي تقوم بها في الجنوب"، مشددا على "أهمية تمكينها من أداء مهامها وفق الولاية المحددة لها من قبل مجلس الأمن والتي يُرتقب تمديدها في آب المقبل".