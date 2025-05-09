الدفاع المدني: استنفار شامل مواكبةً للانتخابات البلدية في محافظتَي لبنان الشمالي وعكار

أعلنت دائرة الإعلام والعلاقات العامّة في ​المديرية العامة للدفاع المدني​، أنّ "تنفيذًا لتوجيهات وزير الدّاخليّة والبلديّات أحمد الحجار، وبتعليمات مباشرة من المدير العام للدّفاع المدني بالتّكليف العميد نبيل فرح، تواصل المديريّة اتخاذ أقصى التّدابير العملانيّة لمواكبة الاستحقاق الانتخابي، حيث أعلنت رفع مستوى الجهوزيّة إلى الحدّ الأقصى، استعدادًا لمواكبة المرحلة الثّانية من ​الانتخابات البلدية والاختيارية​ الّتي ستُجرى بتاريخ 11 أيّار 2025 في محافظتَي لبنان الشّمالي وعكار؛ وذلك على غرار الخطّة الّتي نُفِّذت بنجاح خلال المرحلة الأولى في محافظة جبل لبنان".

وأوضحت في بيان، أنّ "خطّة الاستنفار تدخل حيّز التّنفيذ اعتبارًا من السّاعة الثّامنة من صباح يوم غد السّبت 10 أيّار، وتستمر حتّى السّاعة الثّامنة من صباح الإثنين 12 أيّار، حيث توضع جميع العناصر وآليّات الإطفاء والإسعاف في حال تأهّب تام لضمان الاستجابة السّريعة لأي طارئ، وحفاظًا على السّلامة العامّة".

وأشارت الدّائرة إلى أنّ "التّمركز الميداني للعناصر والآليّات، اعتبارًا من السّاعة الخامسة من فجر الأحد 11 أيّار، يشمل التّقاطعات الأساسيّة ومحيط مراكز الاقتراع ضمن مختلف الأقضية في المحافظتَين، وذلك وفق خطّة انتشار دقيقة وُضعت مسبقًا؛ بما يضمن سرعة التّدخّل عند الحاجة".

ولفتت إلى أنّه "أُعيد تفعيل غرفة المتابعة الميدانيّة المشتركة بإشراف العميد فرح، لتنسيق الجهود بين المناطق وجميع الأجهزة والإدارات المختصّة بالانتخابات، وضمان الجهوزيّة الكاملة على مدار السّاعة".

وإذ جدّدت المديريّة العامّة "تأكيد التزامها المطلق بمواكبة هذا الاستحقاق الوطني بما يضمن سلامة المواطنين"، دعت إلى "التّعاون معها والإبلاغ عن أي طارئ، عبر الاتصال على الرّقم 125، أو من خلال تطبيق واتساب على الرّقم 70192693".