مقتل ستة أشخاص في تحطم مروحية عسكرية في سريلانكا

أفاد مصدر عسكر لوكالة "أ ف ب"، عن مقتل ستة جنود في سقوط مروحية تابعة للقوات الجوية في سريلانكا في شرق البلاد الجمعة خلال رحلة تدريب.
وبحسب الوكالة، كان الطاقم العسكري يستعدّ للقفز بالحبل عندما سقطت المروحية من طراز "بيل 212" لأسباب غير معروفة في بحيرة مادورو أويا على بعد حوالى 300 كيلومتر شرق العاصمة كولومبو.
وأفاد المسؤول العسكري بـ"فتح تحقيق للكشف عن ملابسات الحادثة".
ويعدّ هذا أكبر حادث تتعرّض له القوات الجوية السريلانكية منذ كانون الثاني 2020 عندما أودى حادث طائرة بمحركين صينية الصنع بحياة أربعة أشخاص.
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