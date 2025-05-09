مصادر حماس لـ"أ ف ب": مباحثات حول هدنة في غزة جرت هذا الأسبوع مع الوسطاء

أفاد مصدران مقربان من "حماس" لوكالة "فرانس برس"، بأن "وفداً من حماس أجرى مباحثات الأربعاء والخميس في الدوحة مع الوسطاء المصريين والقطريين تناولت التوصل الى هدنة في غزة، لكنها لم تحقق أي تقدم،

وأوضح أحد هذين المصدرين أن "مسؤولي ملف المفاوضات المصريين اجتمعوا مرتين مع وفد قيادي في حماس برئاسة خليل الحية (رئيس الوفد المفاوض) بمشاركة المسؤولين عن ملف المفاوضات القطريين يومي الاربعاء والخميس في الدوحة".

فيما أكد المصدر الثاني أن "لقاءات الدوحة كانت جدية ولكن لم يتم إحراز تقدم ملموس".