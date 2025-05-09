بوتين: روسيا ستبقى حاجزاً لا يمكن تدميره أمام النازية وسنواجه كل من يحاول تغيير التاريخ

أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال العرض العسكري في موسكو بمناسبة عيد النصر، الى أن "هذا العيد هو أهم الأعياد في بلادنا وأجدادنا علمونا حماية الوطن والدفاع عن مصالحنا"، لافتاً الى أن "روسيا ستبقى حاجزاً لا يمكن تدميره أمام النازية وسنواجه كل من يحاول تغيير التاريخ".

ولفت بوتين، الى أننا "سنقف أمام كل من يحاول تحريف التاريخ ومن واجبنا الدفاع عن تاريخ مقاتلي الجيش السوفياتي وعن النصر، والشعب الروسي بأكمله يدعم العملية العسكرية في أوكرانيا ويفخر ببطولات جنوده".

وقال "روسيا تقدر عالياً مساهمة حلفائها في تحقيق النصر، ولقد تم تحقيق الهزيمة الكاملة للنازية بفضل الجهود المشتركة للعديد من البلدان".

وتابع بوتين "سنحمي بيتنا المشترك والقيم الإنسانية وسننقل هذا الإرث العظيم إلى الأجيال المقبلة"، لافتاً الى أننا "نعتمد على وحدتنا في الحرب والسلم للوصول إلى أهدافنا الاستراتيجية باسم روسيا العظيمة ولمصلحتها.. والمجد للشعوب المنتصرة".