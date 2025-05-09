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تعرُض كنيسة مار عبدا في جل الديب لعملية كسر وخلع وسرقة

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  • تعرُض كنيسة مار عبدا في جل الديب لعملية كسر وخلع وسرقة 1/3
  • تعرُض كنيسة مار عبدا في جل الديب لعملية كسر وخلع وسرقة 2/3
  • تعرُض كنيسة مار عبدا في جل الديب لعملية كسر وخلع وسرقة 3/3

تعرّضت كنيسة مار عبدا في ​جل الديب​، لعمليّة كسر وخلع عند منتصف ليل أمس، وقد طالت السّرقة بعض الأغراض المقدّسة داخل الكنيسة، بالإضافة إلى سرقة صندوق المال.

وقد حضرت القوى الأمنيّة إلى المكان، وبدأت التّحقيقات لمعرفة ملابسات الحادثة وتحديد هويّة الفاعلين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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