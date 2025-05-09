تعرُض كنيسة مار عبدا في جل الديب لعملية كسر وخلع وسرقة

تعرّضت كنيسة مار عبدا في ​جل الديب​، لعمليّة كسر وخلع عند منتصف ليل أمس، وقد طالت السّرقة بعض الأغراض المقدّسة داخل الكنيسة، بالإضافة إلى سرقة صندوق المال.

وقد حضرت القوى الأمنيّة إلى المكان، وبدأت التّحقيقات لمعرفة ملابسات الحادثة وتحديد هويّة الفاعلين.