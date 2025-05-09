"النشرة": العثور على مقبرة جماعية تضم 5 جثث متحللة في جرود عرسال

أفاد مراسل "النشرة" في البقاع، بـ"العثور في محلة عقبة المبيّضة في جرود عرسال، على مقبرة جماعيّة، تضمّ خمس جثث متحلّلة"، مشيرًا إلى أنّ "على الفور، تحرّكت الأجهزة الأمنيّة وباشرت الكشف على المكان، في حين تمّ استدعاء فريق الأدلة الجنائيّة لمعاينة الرفات، وتحديد هويّات الجثث وملابسات الوفاة".

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