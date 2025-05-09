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الرئيس السوري : نجري مفاوضات غير مباشرة للتهدئة مع إسرائيل

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الرئيس السوري : نجري مفاوضات غير مباشرة للتهدئة مع إسرائيل

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال الرئيس السوري أحمد الشرع ، مساء الاربعاء 7 مايو 2025 ، إن هناك مفاوضات غير مباشرة تجريها سوريا مع إسرائيل عبر وسطاء لتهدئة الأوضاع بين الطرفين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في إطار زيارة رسمية إلى باريس، هي الأولى له لدولة أوروبية منذ توليه مهام منصبه.

وقال الشرع: "نجري مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل عبر وسطاء لتهدئة الأوضاع، بحيث لا تصل الأمور لحد تُفقد فيه السيطرة من كلا الطرفين".

وأضاف: "إسرائيل قصفت سوريا أكثر من 20 مرة الأسبوع الماضي، وعليها التوقف عن تصرفاتها العشوائية وتدخلها في الشأن السوري".

وأشار إلى أنه تم الحديث مع كل الجهات أن "سوريا ملتزمة باتفاق عام 1974 (اتفاق فض الاشتباك)".

المصدر : وكالات

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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